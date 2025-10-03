بحيرة أمرلي تختفي بالكامل.. واستغاثات للحكومة العراقية بالتدخل العاجل

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلن قائممقام قضاء أمرلي في محافظة صلاح الدين، ميثم نوري، يوم الجمعة، أن القضاء يشهد "أخطر" أزمة جفاف منذ أكثر من 100 عام، بعدما وصلت بحيرة أمرلي - الخزين المائي الوحيد للمنطقة - إلى مرحلة الجفاف التام لأول مرة في تاريخها، وسط دعوات للحكومة بالتدخل العاجل.

وقال نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "مستويات الجفاف غير المسبوقة أفرغت بحيرة أمرلي بالكامل، الأمر الذي وضع عشرات القرى في مواجهة عطش حقيقي، واضطر الأهالي للاعتماد على الآبار الارتوازية لتأمين مياه الشرب والاستخدامات المنزلية اليومية".

وأضاف أن "الجفاف ألغى كل خطط الزراعة الشتوية بسبب انعدام مصادر السقي، ما يهدد بانهيار الموسم الزراعي بشكل كامل"، محذراً من "كارثة بيئية وإنسانية وشيكة في حال عدم هطول الأمطار أو وصول سيول تغذي مصادر المياه".

كما أشار القائممقام، إلى أن "أمرلي، التي يعتمد معظم سكانها على الزراعة وتربية المواشي، تواجه تحدياً وجودياً يهدد حياة السكان ويدفع نحو نزوح قسري إذا لم يتم التدخل العاجل من قبل الحكومة الاتحادية لتأمين بدائل مائية عاجلة".

إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي عباس البياتي، أن "جفاف بحيرة أمرلي لا يمثل أزمة بيئية فقط، بل كارثة اقتصادية، إذ سيؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات نتيجة توقف الأنشطة الزراعية وتراجع الثروة الحيوانية، فضلاً عن ارتفاع أسعار المياه ونقلها من مناطق بعيدة".

وأضاف البياتي، في حديثه للوكالة، أن "الحكومة مطالَبة بتخصيص أموال طارئة لمشاريع حفر الآبار ومد شبكات مياه، وإلا فإن المنطقة ستشهد نزوحاً جماعياً وانكماشاً اقتصادياً خطيراً".

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات مدير ناحية العظيم نبيل العبيدي عبر وكالة شفق نيوز، الثلاثاء الماضي، من خطر وشيك يهدد القرى والمناطق المحلية نتيجة نفاد المياه في سد العظيم، مؤكدا أن ما تبقى فيه لا يكفي أكثر من 15-20 يوما ولا تصلح للاستخدام، وسط تأخر إنجاز مشروع ماء العظيم المركزي منذ عشر سنوات.

ويعاني العراق منذ سنوات من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، فضلاً عن تناقص الإيرادات المائية من دول الجوار، ما جعل البلاد من بين أكثر خمس دول هشاشة في العالم تجاه أزمة المناخ بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتسببت هذه العوامل في جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتراجع خزين السدود والأنهار، وتزايد الاعتماد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للحياة في العديد من المناطق.

وأدت هذه العوامل إلى تقلص المساحات المزروعة، وتزايد التصحر، وتضرر الأمن الغذائي، ما أثر بشكل مباشر على معيشة ملايين العراقيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.

وبالتوازي مع الجفاف، يعاني العراق من نقص حاد في الخزين المائي داخل السدود والخزانات، حيث تراجعت المستويات إلى ما دون المعدلات الآمنة.

بدورها، أطلقت وزارة الموارد المائية تحذيرات متكررة بشأن تدني الخزين، وأكدت أنها تعتمد خططاً لتوزيع المياه وفق أولويات الشرب والبستنة، في ظل غياب خطة زراعية صيفية شاملة.