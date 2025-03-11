بحيرة الرزازة تنتعش وقوارب الصيد تعود بعد الأمطار (صور)

رصدت عدسة وكالة شفق نيوز، مشاهد جوية لقوارب الصيد وهي راسية على شواطئ بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء، بعد موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وسط آمال بانتعاش البحيرة التي تعدّ من أكبر المسطحات المائية في العراق.

وعانت الرزازة خلال السنوات الأخيرة من الجفاف الشديد والإهمال البيئي، حيث تراجع منسوب المياه بفعل السحب المفرط وغياب مشاريع التطوير السياحي والزراعي، إضافة إلى تأثير التلوث البيئي.

ومع هطول الأمطار، يأمل الصيادون وأهالي المنطقة في تحسن أوضاع البحيرة التي كانت تشكل مصدر رزقٍ رئيسي للعديد منهم.

وتعكس الصور الجوية مشهداً مغايراً للحال الذي بدت عليه الرزازة في الفترات الماضية، حيث أعادت المياه المتجمعة الحياة إلى أطرافها، ما قد يشكل فرصة جديدة للاستفادة من مواردها، سواء للصيد أو لأغراض أخرى.