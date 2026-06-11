بحوزته 300 صاروخ.. القبض على مجرم "خطير" متهم بالقتل و"التسليب" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، القبض على مطلوب بتهم قتل وتسليب، وبحوزته 300 صاروخ شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الاستخبارية، وبالاشتراك مع قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على مجرم خطير مطلوب بعدة قضايا قانونية مختلفة منها (القتل والتسليب) وتضبط إعداد كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة بحوزته".

وأضافت أن "القبض عليه جاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد بمكان تواجده وتطويقه ضمن منطقة رئاسة العبيدي".

كما أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم ضبط بحوزته اكثر من 300 صاروخ، وعليه أحكام غيابية، من بينها قتل مفوض في مكافحة إجرام بغداد".