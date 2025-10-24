بحوزته طلاسم واحجار .. الاطاحة بمشعوذ في بابل

شفق نيوز - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الجمعة، إلقاء القبض على شخص بحوزته مواد تُستخدم في طقوس "الشعوذة والدجل" أثناء محاولته عبور السيطرة شمالي المحافظة .

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن العملية جاءت خلال التفتيش الدقيق للمركبات والأشخاص ، حيث أثار أحد المارين الشبهات لدى عناصر السيطرة ، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 34 ورقة تتضمن طلاسم وكتابات غامضة ، و5 خرزات مغلّفة ، وحجر أبيض ، وسبحة سوداء اللون ، و 4 خرزات صغيرة على شكل سوار ، وجميعها مغطاة بمادة العسل بطريقة تُشير بوضوح إلى استخدامها في ممارسات الدجل والشعوذة .

ووفقا للبيان، تم القبض على المتهم بالجرم المشهود وتسليمه إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للأصول .

وأكدت قيادة شرطة بابل أن أجهزتها الأمنية لن تتهاون مع كل من يمارس أو يروّج لأعمال الشعوذة والدجل ، لما تمثّله من تهديد للعقيدة الدينية وأمن المجتمع ، داعية المواطنين إلى التعاون الجاد والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تسعى إلى استغلال ضعاف النفوس أو بث الخرافة بين الناس .