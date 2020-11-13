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بحوزتهم كمية كبيرة من "الحشيش".. الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-13T15:28:35+0000
بحوزتهم كمية كبيرة من "الحشيش".. الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني يوم الجمعة الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من مادة "الحشيش" في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الجهاز في بغداد "تمكنت من القاء القبض، وفق اوامر قضائية، على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان".

وأشار إلى أن القوة ضبطت بحوزتهم 12 كغم من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في احد اجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها.

وأضاف الأمن الوطني أنه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بتجارة وتوزيع المواد المخدرة في العاصمة بغداد، وقد تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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