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حوادث .. مصرع ثلاثة أشخاص بينهم عميد المعهد التقني في الكوت

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-28T12:52:29+0000
حوادث .. مصرع ثلاثة أشخاص بينهم عميد المعهد التقني في الكوت

شفق نيوز/ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم طفلة وعميد المعهد التقني في مدينة الكوت اليوم الجمعة بحوادث مرورية مختلفة بمناطق متفرقة من محافظتي بغداد وواسط.

وقال مصدر في مديرية المرور العامة لوكالة شفق نيوز، إن شخصا لقي مصرعه نتيجة حادث سير مروع بالقرب من جسر الامانة من جهة منطقة الغدير شرقي بغداد.

وأضاف أن طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام توفيت نتيجة حادث دهس ضمن منطقة ام الكبر والغزلان شرق العاصمة، مبينا أنه تم توقيف السائق الذي دهسها.

وأشار المصدر ذاته إلى مصرع عميد المعهد التقني في الكوت أحمد البكري نتيجة حادث سير على طريق الكوت السريع.

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