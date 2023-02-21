بحوادث سير.. مقتل وإصابة 7 أشخاص اغلبهم من العناصر الأمنية في ثلاث محافظات

شفق نيوز / أفاد مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، بمقتل واصابة 7 أغلبهم من القوات الامنية بحوادث سير وأخرى أمنية سجلتها محافظات بغداد وميسان وذي قار.

وقال مصدر بمحافظة ميسان لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين مجهولين أقدموا على قتل شخص بسلاح ناري في منطقة الجديدة قرب محلات الجملة وسط ميسان"، مبينا ان "المعلومات الاولية الواردة توضح أن طبيعة الحادث جنائية".

من جهة أخرى أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز بأن "5 عسكريين أصيبوا بانقلاب عجلتهم نوع (حوثي) على الطريق العام الرابط بين الشطرة الرفاعي قرب قضاء النصر شمالي ذي قار، حيث تم نقلهم للمركز الصحي لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر ذاته، ان "مجهولين قاموا بتنفيذ هجوم عنيف على منزل احد المواطنين بواسطة عبوة محلية الصنع وإطلاق رصاص في منطقة ابو سبع بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية، حيث تم تسجيل اضرار مادية جسيمة بمحل الحادث من دون حدوث إصابات بشرية".

وفي بغداد افاد مصدر لوكالة شفق نيوز إن "شخصاً أصيب نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل اشخاص مجهولين في منطقة زيونة، شرقي بغداد، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجناة".