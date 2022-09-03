بحلول "واقعية"..  ذي قار تعلن انتهاء أزمة البنزين

شفق نيوز/ أعلنت إدارة ذي قار المحلية، يوم السبت، انتهاء أزمة البنزين في المحافظة، وذلك بعد التوصل إلى "حلول واقعية" واتخاذ بعض الإجراءات.

وقالت إدارة المحافظة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مستشاري المحافظ لشؤون المتابعة علي البدري، ولشؤون الطاقة زين العابدين الياسري، زارا فرع توزيع المنتجات النفطية في الناصرية، لغرض الوقوف على أسباب نقص مادة البنزين في المحطات، فضلاً عن الإشراف شخصياً على عملية تجهيز المحطات.

ونقل البيان عن البدري، أن "المتابعة جاءت بالتنسيق المشترك بين شركة توزيع المنتجات النفطية فرع ذي قار، وشركة خطوط وأنابيب نفط ذي قار، وهدفها وضع الحلول اللازمة لنقص مادة البنزين، والوقوف على المعوقات في بعض المحطات".

وأكد البدري التوصل إلى "حلول واقعية وتجهيز المحطات الحكومية لمدة 24 ساعة على مدار اليوم"، لافتاً إلى أن "بعض المحطات الأهلية سيتم تجهيزها ليلاً ليتم التوزيع صباحاً لصوبي الجزيرة والشامية، بالإضافة إلى الأقضية والنواحي".

وتشهد محافظات عراقية عدة ومنها ذي قار، أزمة في التزود بالوقود، منذ مطلع العام الجاري، دون التوصل إلى حلول حقيقية للأزمة الآخذة في التفاقم..