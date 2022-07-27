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بحلول حكومية.. انتهاء إضراب أصحاب المولدات في طوزخرماتو

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-27T10:10:28+0000
بحلول حكومية.. انتهاء إضراب أصحاب المولدات في طوزخرماتو

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي، اليوم الأربعاء، بإنتهاء إضراب المولدات الاهلية في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين عقب حلول حكومية أطلقتها المحافظة .

وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه بسبب حظر التصريحات على المسؤولين من قبل إدارة صلاح الدين، ان المحافظة أطلقت جملة حلول وإجراءات تضمنت زيادة حصص الوقود بواقع 25 لترا لكل KV  خلال فترة الصيف المتبقية، وتسجيل المولدات الجديدة لتأمين حصتها من الوقود .

وتابع في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الحلول تضمنت أيضا تشكيل لجان لمتابعة عمل المولدات الأهلية والالتزام بالتسعيرة الرسمية للاشتراك وساعات التشغيل المقررة"، مشيرا الى انتهاء ازمة المولدات وعودتها للعمل بشكل طبيعي".

وشهدت عدة محافظات أزمات ومشاكل طالت المولدات الاهلية بسبب نقص حصص الوقود وتردي التيار الكهربائي وزيادة ساعات التشغيل خلال فصل الصيف.

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