بحضور وزير الداخلية.. ذوو مجزرة "البو دور" يشيعون جثامين الضحايا

شفق نيوز/ شهدت مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، يوم السبت، تشييع جثامين ضحايا مجزرة "البو دور" التي راح ضحيتها ثمانية مدنيين من أسرتين أستهدفهما عناصر تنظيم داعش امس الجمعة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان وزير الداخلية عثمان الغانمي شارك في مراسم تشييع جثامين الضحايا خلال زيارته لموقع الحادثة لمتابعة مجريات التحقيق والوقوف على اسبابها وملابساتها، ونقل مطالب الاهالي الى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

ورفض ذوو ضحايا مجزرة "البو دور" امس الجمعة، تشييع جثمان الضحايا وطالبوا بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي.

ووصل كل من وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، صباح اليوم السبت، إلى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين للإطلاع عن كثب على مجريات سير التحقيق في مجزرة "البو دور".

وقالت العمليات المشتركة في بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل الغانمي والشمري الى تكريت للوقوف على مجريات التحقيق بالحادث الأليم".

وأوضحت أن الهدف من هذه الزيارة "متابعة نتائج التحقيق بالحادث للاطلاع على الوضع الأمني في منطقة الحادث بشكل خاص وقاطع عمليات صلاح الدين بشكل عام، وكذلك زيارة ذوي الضحايا وتعزيتهم بهذا المصاب الكبير".

وأفادت خلية الإعلام الأمني بانتهاء التحقيق في مجزرة قرية البو دور بمحافظة صلاح الدين والتي خلفت ثمانية قتلى فجر يوم الجمعة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت أكملت التحقيقات بالحادث".