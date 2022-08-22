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بحضور وزاري .. الدليمي يدعو لتشكيل لجنة لترشيح موظفي المنظمات الدولية وفق شروط محددة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-22T16:25:31+0000
بحضور وزاري .. الدليمي يدعو لتشكيل لجنة لترشيح موظفي المنظمات الدولية وفق شروط محددة

شفق نيوز / شدد وزير التربية علي الدليمي، اليوم الاثنين، على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلي الوزارات لاختيار مرشحي مناصب المنظمات الدولية وفق شروط معينة، فيما استعرضت لجنة حكومية برئاسته وتضم عدداً من الوزارات الاعتراف بشهادات ومؤهلات التعليم العالي على المستوى الدولي.

وقال بيان لوزارة التربية ورد لوكالة شفق نيوز إن "اجتماعا يحمل الرقم 53 للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة وزير التربية، علي حميد الدليمي، في ديوان الوزارة بحضور وزير البيئة جاسم الفلاحي وممثلي الوزارات المنضوية تحت لواء اللجنة".

وأضاف البيان أن "الأمين العام للجنة علاء عبد عودة الوائلي عرض المواضيع المطروحة في جدول العمل المعدّ من قبل الأمانة العامة للجنة ومنها، الاعتراف بشهادات ومؤهلات التعليم العالي وتطورها ونموها على المستويين الدولي والعالمي، وموضوع تعيين موظفين لدى اليونسكو، وحكايات الاسكوا التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وهدفها مخاطبة الجيل الجديد وإثبات الدور المحوري للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وناقش المجتمعون، وفقا للبيان، "آلية الترشيح لمنصب المدير العام للمنظمة العربية"؛ إذ أكد وزير التربية على "ضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلي الوزارات تتحمل مسؤولية اختيار المرشحين لمناصب المنظمات الدولية على أن تكون الضوابط منطبقة على المرشحين على وفق الشهادة والتخصص العلمي؛ لأنهم سيمثلون سمعة بلد مثل العراق له تأريخ عريق بين دول العالم".

كما استعرض أعضاء اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، وفق البيان "مبادرة الموهوبين العرب التي أطلقت من قبل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وأولمبياد الألكسو حول تعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي التي تستضيفها الجمهورية التونسية".

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