بحضور نقاباتهم .. خريجو المجموعة الطبية يتظاهرون امام المنطقة الخضراء للمطالبة بالتعيين

شفق نيوز / تظاهر العشرات من خريجي المجموعة الطبية، اليوم الثلاثاء، امام احدى بوابات المنطقة الخضراء ببغداد، للمطالبة بتعيينهم المركزي.

وقال مراسل شفق نيوز إن العشرات من خريجي الكليات الطبية والأسنان والصيدلة والتمريض والتحليلات المرضية تجمعوا، اليوم، امام احدى بوابات المنطقة الخضراء وتحديدا بالقرب من وزارة التخطيط للمطالبة بالتعيين المركزي.

وأضاف المراسل أن التظاهرة شهدت أيضاً حضوراً ومساندة من نقابات الاطباء والصيادلة والاسنان والمهن الصحية والتمريض وسط انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب تحسباً لأي طارئ".