بحضور نجله "جواد" وأبو فدك والعوادي.. الحشد يحيي ذكرى اغتيال نصر الله في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

أحيت هيئة الحشد الشعبي، مساء الجمعة، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمين عام حزب الله اللبناني (السابق)، حسن نصر الله، بحضور نجله جواد، وكبار قادة الحشد.

وأقامت الهيئة حفلاً تأبينياً لنصر الله في حديقة الأمة بساحة التحرير في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز حضور عدد من الشخصيات السياسية، يتقدمهم رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) والأمين العام للحشد، الفريق أول ركن تحسين عبد مطر العوادي، مع احتشاد جمع كبير من المؤبنين.

وكان نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين، قد تم تشييعهما في شهر شباط الماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أشهر على اغتيالهما، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وتحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية.

وامتلأ وقتها ملعب مدينة "كميل شمعون الرياضية"، الذي يضم 55 ألف مقعد بالكامل تقريباً قبل ساعات من بدء مراسم الجنازة، التي حضرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووفد عراقي يضم قادة فصائل مسلحة، ووفد من جماعة "الحوثي" اليمنية.