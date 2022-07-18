بحضور أممي ودبلوماسي.. الأنبار تقيم ندوة حوارية حول التحديات الامنية والاجتماعية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-18T14:35:31+0000

شفق نيوز/ نظمت الحكومة المحلية في الانبار، يوم الاثنين، ندوة حوارية بحضور سفراء أوروبيين وممثلين أمميين لمناقشة التحديات الأمنية والاجتماعية، فيما أكد السفير الكندي مواصلة بلاده تدريب القوات العراقية وتطوير البنى التحتية للمحافظات. وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الندوة أقيمت تحت شعار "اليوم المفتوح"، بمشاركة سفير دولة كندا لدى العراق غريغوري غاليغان، وسفير دولة هولندا بالعراق مايكل رينتنار، ومسؤولي منظمات الامم المتحدة undp، وiom. وناقشت الندوة عدداً من القضايا الامنية والاجتماعية مع شرائح مختلفة من المجتمع، وكذلك آلية تطور عمل الاجهزة الامنية في عموم مدن الانبار، بهدف تعزيز الواقع الأمني، وتقديم افضل خدمة للمواطنين. وقال السفير الكندي غريغوري غاليغان، في كلمة له إن "دور الحكومة الكندية في الانبار لا يقتصر على عملية البناء والاعمار، إنما تسعى بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحد الى كيفية تحقيق الأمن والاستقرار، فضلاً عن كيفية تحويل المجتمع من العسكرة إلى المدنية، وهذا ما نسعى اليه بالتعاون مع المنظمات الدولية، وهذا ما نعمل عليه في عموم محافظات العراق وليس الانبار فحسب، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية، خاصة بعد هزيمة داعش، لنخلق جو يحقق الاستقرار بتلك المدن". واضاف أن "جهودنا مع القوات الامنية العراقية، مدعومة من قبل المجتمع الدولي، ولا يقتصر عملنا على التدريب فحسب، وإنما نسعى لتطوير البنى التحتية ايضاً". وأكد أن "هنالك دعم متواصل من قبل الحكومة الكندية للحكومة العراقية، ومثل ما عملنا في السنوات السابقة، على دعم قوات الجيش العراقي والبيشمركة من خلال انفاق ملايين الدولارات لتعزيز هذه القوات، وما تزال كندا تقدم الدعم للعراق من خلال مستشاريها هنا، بهدف مواصلة دعم ملف الاستقرار الامني في عموم البلاد". وبين غاليغان، أن "هنالك فرق شاسع بين الثقافتين الكندية والعراقية، وكما يعلم الجميع ان كندا ترعى قرابة 75 ألف مواطن عراقي، وتواصل جهودها بالتعاون مع الحكومة العراقية للنهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز الواقع الامني ايضاً". من جهته، قال مدير شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، إن "حضور سفراء دول كندا وهولندا وممثل منظمة undp الى الانبار، يعد خطوة مستقبلية نحو الامن المتطور والمجتمعي، وفق العمل الشرطوي النموذجي في الانبار". وتابع "نعم تميزنا في الانبار على باقي محافظات العراق بضبط الأمن وسرعة كشف الجريمة وانخفاض معدلاتها، لكننا نعمل اليوم على تنظيم عمل الشرطة ليكون عملاً نموذجياً لخدمة المواطن".

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