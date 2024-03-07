بحضور كوردستاني.. جامعات وكليات أهلية تقدم مقترحات للبرلمان العراقي بشأن قانونها

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، يوم الخميس، اقامة ورشة عمل لمناقشة قانون التعليم الاهلي بحضور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل عن التعليم في اقليم كوردستان ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية في العراق.

وقال رئيس اللجنة مزاحم الخياط لوكالة شفق نيوز، إن "الورشة ناقشت أهمية قانون التعليم الاهلي، وتم الاستماع إلى مقترحات رؤساء الجامعات والكليات الاهلية"، مبيناً أن "الهدف الأول من القانون هو جودة التعليم بالعراق ودعم التعليم الأهلي وفق المنهاج الوزاري للحكومة الحالية".

ولفت الى أن "مقترح قانون التعليم الاهلي قُرِأَ قراءة اولى في مجلس النواب، وأن اللجنة ستعقد اجتماعات مع وزارة التعليم للنظر بالمقترحات التي قدمت والتعديلات على قانون التعليم الاهلي، وبعدها سيتم عرض القانون للقراءة الثانية في مجلس النواب".

وتضع لجنة التعليم النيابيَّة آمالاً عريضة على مقترح مشروع قانون التعليم الأهلي، عادةً مسودته من القوانين المهمة في طور الدراسة لضبط عمل الجامعات الأهلية بشروط ومعايير تفرض بنى تحتية خاصة وطواقم تدريسية وتحدد ارتباطهم بوزارة التعليم.