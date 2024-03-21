بحضور رسمي.. افتتاح قنصلية عراقية "جديدة" في مدينة صينية

شفق نيوز/ تم الاعلان عن افتتاح القنصلية العامة العراقية في قوانغتشو الصينية اليوم الخميس، في حفل حضرته المديرة العامة الدائرة القنصلية وزارة الخارجية الصينية وو شي نائب حاكم مقاطعة قوانغدونغ لين تاو، السفير العراقي لدى الصين سعيد، القنصل العام في قوانغتشو صاهود وفقا لبيان السفارة الصينية لدى العراق ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان؛ أنه "نيابة عن وزارة الخارجية، هنأت وو شي افتتاح القنصلية العامة للعراق في قوانغتشو".

ونقل البيان عن وو شي قولها؛ إن "عام 2024 هو عام حاسم لتعزيز التحديث على النمط الصيني بشكل شامل. وتحت القيادة الحكيمة للرئيس شي جينبينغ، تسعى الصين جاهدة إلى تعزيز التنمية عالية الجودة وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".

وأشارت إلى أن صداقة تقليدية عميقة تربط بين الصين والعراق وقد أقامتا شراكة استراتيجية. ونعتقد أن إنشاء القنصلية العامة سيوفر نافذة جديدة للتعاون متبادل المنفعة والتبادلات الودية بين الصين والعراق، وفقا للبيان.