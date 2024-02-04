بحضور حكومي.. الحشد يُشيِّع ضحايا القصف الامريكي (صور)

شفق نيوز/ شيّعت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، ضحايا القصف الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات بمحافظة الأنبار.

وحضر مراسم التشييع وزير الصحة صالح الحسناوي ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اضافة الى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف "نبني" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.

وانطلقت مراسم التشييع من مقر مديرية الاعلام للحشد الشعبي في شارع فلسطين وسط بغداد.

وارتفعت حصيلة الضحايا للضربات التي وجهتها قوات الولايات المتحدة لمواقع الحشد في محافظة الأنبار اليوم الاحد، إلى 17 ضحية، بعدما افاد مصدر امني مسؤول، بوفاة آمر الكتيبة الثالثة بمديرية مقاتلة الدروع التابعة للحشد الشعبي متأثراً بجروحه.

وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الأحد، إن العدوان الامريكي على مقر عمليات الأنبار للحشد "لن يمر مرور الكرام".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.