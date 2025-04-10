بحضور الرئيس العراقي.. انطلاق فعاليات "اليوم العالمي للحضارة البابلية" (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة بابل، مساء الخميس، فعاليات "اليوم العالمي للحضارة البابلية" بحضور الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان "فعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية، انطلقت داخل المدينة الاثرية بمحافظة بابل، بحضور رئيس الجمهورية وشخصيات دبلوماسية وسياسية وثقافية وفنية".

واضاف ان "الفعاليات تستمر يومين على خشبة المسرح البابلي، وداخل المدينة الاثرية وعلى حدائق منتجع بابل السياحي، ويتخللها فعاليات فنية ثقافية موسيقية ومعرض زهور ولشركات الاستثمار والقطاع الخاص".

وفي 19 من شهر اذار/مارس الماضي، أعلن محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، عن انطلاق فعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية في العاشر من نيسان ابريل، في حدث هو الأول من نوعه.

وأكد الدليمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "هذا الحدث يهدف إلى إحياء التراث البابلي وتجسيد طقوس أيام أكيتو عبر سلسلة من الفعاليات الأثرية والثقافية والفنية والتاريخية، بالإضافة إلى مناقشات حول سبل دعم السياحة العالمية في بابل".

وتمتد الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، تشمل افتتاحًا رسميًا، مؤتمرًا خاصًا بالآثار، ومؤتمرًا للاستثمار في منتجع بابل السياحي، إلى جانب معارض للصناعات التراثية والأعمال، ومعرض الزهور.