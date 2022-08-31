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بحضور الخزعلي.. تشييع ضحايا الحشد في ليلة الخضراء الدامية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-31T05:41:07+0000
بحضور الخزعلي.. تشييع ضحايا الحشد في ليلة الخضراء الدامية (صور)

شفق نيوز/ شيع الحشد الشعبي، صباح الأربعاء، ضحاياه الذين قتلوا خلال الأحداث الأخيرة الدامية التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وانطلقت مراسم التشييع الرسمي لثلاثة منتسبين في الحشد الشعبي، في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، بحضور أمين عام العصائب قيس الخزعلي.

بدورها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تشييع  "شهداءها الأربعة" وهم (محمد سرحان الحريشاوي، حيدر سلمان الشويلي، مسلم عقيل طالب، علي سليم الجابري)، مؤكدة أن "دماء الشهداء وتضحيات الشجعان ستبقى سدًا منيعًا تحمي أرواح العراقيين بمختلف تنوعهم وانتمائهم".

وانسحب أنصار الصدر المسلحين وغير المسلحين من المنطقة الخضراء، وأنهوا اعتصامهم الذي امتد لنحو شهر كامل أمام مبنى البرلمان، بعد دعوة من زعيمهم مقتدى الصدر، لينهي بذلك مواجهات مسلحة استمرت نحو ٢٤ ساعة.

ومنذ ظهيرة يوم الاثنين، وحتى منتصف نهار أمس الثلاثاء، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية وأنصار التيار الصدري الذين حولوا اعتصامهم أمام مجلس النواب إلى اقتحام للقصر الحكومي وتطويق بعض المؤسسات قبل أن يتحول الأمر إلى مواجهات دامية سقط خلال عدد من الضحايا وعشرات المصابين من الطرفين.

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