بحشود غفيرة.. كربلاء تحيي صبيحة عاشوراء بقراءة "المقتل" وسط ترقب لـ"ركضة طويريج" (صور)

شفق نيوز - كربلاء

تتواصل في العتبتين الحسينية والعباسية ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين، مراسم قراءة "المقتل الحسيني" بحضور حشود جماهيرية غفيرة من المعزين الذين يحيون ذكرى اليوم العاشر من شهر محرم الحرام.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، توافد الآلاف من الزائرين من مختلف الفئات العمرية وهم ينصتون إلى خطيب المنبر الذي يتلو تفاصيل واقعة الطف الأليمة، وسط أجواء خيم عليها الحزن والبكاء استذكاراً لشهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه.

وقال مراسل الوكالة في كربلاء، إن الارتفاع الكبير في درجات حرارة الطقس لم يثنِ الجموع المليونية عن الحضور والتفاعل مع هذه الشعيرة المركزية التي يحرص المسلمون الشيعة على إحيائها في صبيحة يوم عاشوراء من كل عام.

وفي غضون ذلك، تتجه الأنظار صوب منطقة القنطرة إيذاناً بانطلاق شعيرة "ركضة طويريج" المليونية فور الانتهاء من أذان الظهر، وسط استنفار أمني وخدمي وصحي واسع فرضته الأجهزة الحكومية وإدارات العتبات المقدسة لتأمين انسيابية حركة الحشود وضمان سلامة المشاركين.

وتأكيداً للأثر التاريخي لهذه الشعيرة، يُذكر أن المقتل الحسيني قُرئ لأول مرة بصوت الخطيب الراحل الشيخ عبد الزهراء الكعبي صبيحة العاشر من محرم سنة 1379 هـ (الموافق لعام 1959م) بجوار الروضة الحسينية؛ في حين يعود التسجيل الصوتي الشهير والمعتمد الذي يُبث سنوياً إلى عام 1960م، عندما سُجّل وبُث لأول مرة عبر أثير الإذاعة العراقية الرسمية.