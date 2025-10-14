بحر إيجة يبتلع مهاجرين عراقيين.. وإنقاذ 19 آخرين

شفق نيوز- السليمانية

كشف الناشط والصحفي رنج پشدري، يوم الثلاثاء، عن تحطم قارب يقل عدداً من المهاجرين العراقيين في بحر إيجة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإنقاذ 19 آخرين.

وقال پِشدري، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "قارباً يقل مهاجرين عراقيين غالبيتهم من اقليم كوردستان تعرض للغرق شمال جزيرة رودوس في بحر إيجة"، موضحاً أن "فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على جثتي طفل ورجل، فيما تم إنقاذ 19 مهاجراً آخرين".

وأضاف أن "عمليات البحث ما زالت مستمرة عن مفقودين محتملين"، مشيراً إلى أن "الحادثة تأتي ضمن سلسلة من حوادث الغرق التي يشهدها بحر إيجة خلال محاولات المهاجرين الوصول إلى السواحل الأوروبية".

يذكر أن القائم بالأعمال العراقية لدى ليبيا، احمد الصحاف قد كشف، يوم أمس الاثنين، عن هوية الـ12 مهاجرا الذين عثر عليهم في ليبيا، مؤكداً أنهم من إقليم كوردستان، وسيتم إعادتهم بشكل طوعي للعراق.