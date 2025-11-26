بحجم 20×20 سم.. استئصال ورم "عملاق" من مريض في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير مستشفى آزادي التعليمي في كركوك، يوم الأربعاء، نجاح فريق طبي متخصص في إجراء عملية جراحية "نادرة" تم خلالها رفع واستئصال ورم كبير من جدار الصدر (عظم القص) لمريض يبلغ من العمر 73 عاماً.

وقال اختصاصي جراحة الصدر والأوعية الدموية والطبيب المشرف على العملية، هرمان ياسين شواني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المريض "م.ح" راجع استشارية جراحة الصدر بعد معاناته من ورم كبير في جدار الصدر، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمختبرية والشعاعية تبيّن أن الورم يبلغ حجمه 20 × 20 سم وكان يؤثر بشكل كبير على حياته اليومية.

وأضاف أن الفريق الطبي أجرى عملية معقدة تم خلالها رفع الورم واستئصال عظم القص مع ستة أضلاع، ثم تغطية الفتحة بشبكة جراحية وغطاء الثري، إضافة إلى ترقيع الجلد عبر فتح البطن، مشيراً إلى أن العملية تعد من الجراحات النادرة واستغرقت خمس ساعات متواصلة، وقد تكللت بالنجاح.

وأكد أن الحالة الصحية للمريض مستقرة بعد العملية، وبعد المتابعة اليومية تم إخراجه من المستشفى وهو بصحة جيدة.