بحبوب مبيدة.. حملة "عنيفة" على الكلاب السائبة جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت الادارة المحلية في قضاء الزبير شمالي محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن انطلاق حملة "عنيفة" ضد الكلاب السائبة في القضاء أقصى جنوبي العراق.

وذكر قائممقام القضاء، عباس ماهر لوكالة شفق نيوز، ان "إدارة القضاء تلقت دفعتين كبيرتين من حبوب (الستكرنين) القاتلة، حيث بلغت كل دفعة 500 حبة ستكرنين قاتلة"، لافتا إلى أن " لجنة خاصة لا يتجاوز عدد أعضائها 15 عضوا تم تكليفها بمتابعة هذا الملف".

واضاف، ان "هذه الحبوب تقدم مع وجبات طعام للكلاب السائبة، إذ تم قتل المئات منها في شوارع الزبير خلال الايام القليلة الماضية ".

وبين ماهر، ان" استمرار الحملة ضد الكلاب السائبة في القضاء يعتمد على توفر الحبوب الخاصة لتنفيذ مثل هذه العمليات، فحبوب (الستكرنين) بإمكانها ابادة مناطق باكملها، لذلك هناك حذر شديد باستيرادها إلى العراق".