النيران تلتهم طفلين داخل عجلة نشب فيها حريق وانتحار منتسب جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بمصرع طفلين نتيجة حادث حريق اندلع داخل عجلة كانا بداخلها على طريق خور الزبير في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

حسب المعلومات الاولية الواردة ان الحادث ناجم عن خلل فني في منظومة البنزين، وقد فتحت القوات الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، وفقا للمصدر.

وفي حادث آخر قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسبا امنيا اقدم على إنهاء حياته بسلاحه الخاص (رميا بالرصاص) داخل معهد الرجاء للصم و البكم في حي الحسين في محافظة النجف.

وبيّن المصدر، أن دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.