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بحادث مروع في ديالى.. مصرع وإصابة ١٦شخصا بينهم محاضرون

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-29T11:40:21+0000
بحادث مروع في ديالى.. مصرع وإصابة ١٦شخصا بينهم محاضرون

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع 6 أشخاص بينهم محاضرون واصابة نحو 10 آخرين بحادث سير على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 6 مدنيين بينهم 4 محاضرين لقوا مصرعهم وأصيب مالا يقل عن 10 اخرين بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم عدد من المركبات وانقلاب احدها على "طريق الموت" كركوك – بغداد قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

واضاف ان الاطفاء وعجلات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث لانتشال الجثث واسعاف المصابين وان الحصيلة قابلة للزيادة بسبب الإصابات الخطرة.

وبين ان المحاضرين الضحايا من سكان ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة وكانوا عائدين من دوامهم في مدارس ناحية العظيم.

ويطلق اهالي ديالى على طريق بغداد كركوك طريق الموت لكثرة حوادثه المرورية المميتة وتهالكه والزخم المروري الذي يشهده.

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