بحادث سير مروّع.. مصرع واصابة 7 مدنيين في صلاح الدين

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة 7 مدنيين جراء حادث سير مروّع شرقي محافظة صلاح الدين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "3 من المدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرين بتصادم مركبتين على طريق بغداد - كركوك، قرب ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، في ساعة متأخرة من ليلة امس الأحد".

وأضاف أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا إلى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد صلاح الدين وأغلب محافظات العراق، حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشكلات الفنية في الطرق.