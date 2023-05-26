بحادث سير مروع.. مصرع وإصابة 3 مدنيين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 3 مدنيين بحادث سير مروع شمال مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مدنياً لقي مصرعه، وأصيب اثنان آخران بتصادم مركبتين على طريق بغداد – كركوك، قرب ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة).

وأضاف أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني، نقلت الضحية إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد محافظة ديالى، وأغلب المحافظات العراقية، حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشكلات الفنية في الطرق.