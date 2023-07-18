بحادث سير مروع.. مصرع واصابة 3 مدنيين بين كركوك واربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، اليوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 3 مدنيين بحادث سير بين كركوك واربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدنيا لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين بتصادم مركبتين شمالي محافظة كركوك على طريق كركوك -أربيل.

واضاف، ان مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحية الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية.

وتشهد اغلب المحافظات حوادث مرورية يومية لاسباب عدة ابرزها اهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطرق.