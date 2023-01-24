بحادث سير قرب الحلة.. مصرع 3 أشخاص بينهم ضابط رفيع في وزارة الداخلية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمصرع 3 أشخاص بحادث سير مروع على الطريق الدولي السريع الرابط بين المحافظة وبغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "العقيد في وزارة الداخلية ميثاق باكيت والمنسوب لقيادة شرطة محافظة ذي قار توفي بحادث سير مع شخصين اثنين آخرين نتيجة انقلاب عجلتهم على الطريق الدولي السريع الرابط بين المحافظة وبغداد قرب مدينة الحلة بمحافظة بابل".

وبين المصدر، ان " جميع المتوفين كانوا متجهين لأداء زيارة الامام الحسين في محافظة كربلاء"، مشيراً إلى أن "جثث المتوفين تم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".