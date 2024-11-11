بحادثين منفصلين.. وفاة شاب وشابة بصاعقة رعدية في نينوى

شفق نيوز/ توفي شاب وشابة اليوم الاثنين، بحادثين منفصلين بصاعقة رعدية خلال تساقط الأمطار على نينوى.

وقال مصدر محلي في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز؛ إن "الطب العدلي بالموصل تسلم جثة شابة مواليد 1992 توفيت بصعقة رعدية في ناحية المحلبية (غرب الموصل) خلال تساقط الأمطار على محافظة نينوى منذ فجر اليوم واستمرت لما بعد الظهر".

واضاف المصدر؛ ان "الحادثة الثانية لشاب من مواليد 1991 توفي ايضا بصقة رعدية في قرية كاني حرامي بناحية النمرود (جنوب شرق الموصل)".

وشهدت محافظة نينوى اليوم الاثنين تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.