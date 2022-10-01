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بحادثة انهيار المبنى.. هيئة الاستثمار تلقي الكرة بملعب الصحة وأمانة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-01T15:10:08+0000
بحادثة انهيار المبنى.. هيئة الاستثمار تلقي الكرة بملعب الصحة وأمانة بغداد

شفق نيوز/ نأت الهيئة الوطنية للاستثمار، بنفسها عن حادثة انهيار مبنى في الكرادة، يوم السبت، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة عن المبنى المنهار في وزارة الصحة وأمانة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "شكلت خلال الساعات الماضية غرفة عمليات طارئة استوضحت خلالها أولويات الموضوع المستندة إلى عدد من الحقائق نحرص على توضيحها للرأي العام".

وبينت أن "هذه البناية حاصلة على الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة استثمار بغداد بتاريخ 29/ 1/ 2018، بالرقم 403، وأعطيت لشركة عراقية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، كمختبر للتحليلات المرضية بالتعاون مع وزارة الصحة وفق الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة من قبلهم آنذاك".

وأشارت إلى أن "هذه البناية حاصلة على الموافقات القطاعية الأخرى ممثلة بأمانة بغداد كجهة مسؤولة عن التصميم، ووزارة الصحة كجهة قطاعية مختصة في الوقت نفسه".

ولفت الهيئة إلى أنها "كجهة راعية ومشرفة على نشاط الاستثمار في العراق مستمرة في متابعة تفاصيل الموضوع بكل دقة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث الانهيار المؤسف".

وأكدت أنها "لن تتوانى عن محاسبة جميع المقصرين في هذ الحادث بعيداً عن أي مجاملة أو تسويف، وتحويل المتورطين من المسؤولين السابقين كانوا أو الحاليين إلى النزاهة، وتؤكد ذلك رؤيتنا المستمرة بأهمية المتابعة والإشراف والتدقيق على المشاريع حتى بعد حصولها على إجازات الاستثمار".

ودعت الهيئة "كل الجهات المعنية بالدولة لدراسة مستفيضة وإعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتعلقة بمتابعة المشاريع"، واعدة بأنها ستوافي المواطنين بالتفاصيل لاحقاً.

وتابعت الهيئة أنها "شكلت لجنة تحقيقية مختصة؛ للوقوف على الخلل الذي أدى لانهيار المبنى وتحديد ما إذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع وبما يشخص وبدقة الجهة المقصرة والتي ستتحمل كامل المسؤولية عن هذا العمل الذي نصفه بالإجرامي، وسنوافيكم بكامل التفاصيل حال الانتهاء من أعمال هذه اللجنة".

وصباح اليوم السبت، أفادت مديرية الدفاع المدني بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق عبارة عن مختبر طبي وسط العاصمة بغداد.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن البناية مكونة من أربعة طوابق وقعت في منطقة الكرادة بساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد.

بدورها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 مواطناً بعد انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في ساحة الواثق في شارع سلمان فائق في العاصمة بغداد، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني مازالت تواصل عملية البحث والإنقاذ.

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