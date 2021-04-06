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بحاجز بشري.. المحاضرون المجانيون يقطعون جسرا يؤدي للمنطقة الخضراء وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-06T11:51:59+0000
بحاجز بشري.. المحاضرون المجانيون يقطعون جسرا يؤدي للمنطقة الخضراء وسط بغداد

شفق نيوز/ في تصعيد جديد، قام المحاضرون المجانيون، يوم الثلاثاء، بقطع جسر حيوي في العاصمة بغداد.

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المحاضرين المجانيين المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة، قاموا بالتوجه الى مقتربات جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وأضاف؛ ان المحاضرين تجمع عند مدخل الجسر وقاموا بقطعه بواسطة إنشاء حاجز بشري.

واتسعت رقعة الإحتجاجات لشريحة المحاضرين بالمجان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية، بعد إسقاط ذلك المطلب من مشروع قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان العراقي.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.

وشهدت محافظات مثل بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار، اعتصامات وتظاهرات متواصلة بعضها منذ يوم تمرير الموازنة، للمطالبة بإنصافهم.

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