بجهود جمركية.. العراق يتحرك للإفراج عن سائقي ناقلات نفط محتجزين في سوريا

عدد من السائقين العراقيين في سوريا محتجزون بسوريا

شفق نيوز - بغداد

أعلن مدير عام الهيئة العامة للكمارك العراقية، ثامر داود، اليوم الأربعاء، عن إجراء اتصالات عاجلة مع دمشق لمتابعة أوضاع سائقي ناقلات نفط عراقيين محتجزين في الأراضي السورية.

وقال داود في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه "يولي ملف السائقين العراقيين في سوريا اهتماماً بالغاً، ويتابع أوضاعهم بشكل مباشر"، مبيناً أنه "أجرى اتصالات مع مدير عام الجمارك السورية والجهات المعنية هناك لتذليل العقبات والإسراع في معالجة ملفهم، بما يضمن عودتهم وإنجاز الإجراءات وفق الأطر القانونية".

ويأتي هذا التحرك الرسمي تزامناً مع ما تناقلته وسائل إعلام محلية بشأن احتجاز عدد من السائقين العراقيين لناقلات النفط من قبل جماعات مسلحة داخل سوريا، وسط مناشدات عائلية واسعة للتدخل والإفراج عنهم وتأمين عودتهم إلى البلاد.