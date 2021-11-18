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بجملة توصيات.. الصحة تتهيأ لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-18T14:14:50+0000
بجملة توصيات.. الصحة تتهيأ لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، انها ستصدر توصيات جديدة لمواجهة وباء فيروس كورونا، استعداداً للموجه الرابعة.

وقالت عضو الفريق الصحي للوزارة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، ان "رفع التوصيات لخلية الأزمة يعتمد على الموجة الرابعة وقوتها".

وأشارت إلى أن "قرارات اللجنة العليا تتخذ بالإجماع مع وزارتي التربية والتعليم العالي، لكن الموقف الوبائي اليومي مستقر الان ولم يشهد ارتفاعاً بإعداد الإصابات او الوفيات".

وأضافت فلاح ان "قرار إعادة الدوام الالكتروني هو قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة وقرار وزارتي التربية والتعليم العالي اما وزارة الصحة فترفع توصياتها حسب مستجدات الموقف الوبائي".

وبينت عضو الفريق الصحي ان "زيادة إعداد الملقحين ستقلل من إعراض دخول العراق في موجة جديدة لكورونا، خصوصاً ان وزارة الصحة وفرت اللقاح بشكل مجاني في جميع مناطق العراق".

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