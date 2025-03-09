بجلسة طارئة.. مجلس الديوانية يصوت على رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة

شفق نيوز/ صوّت مجلس الديوانية، مساء اليوم الأحد، على 14 رئيساً جديداً للوحدات الإدارية في المحافظة.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة برئاسة محمد شخير الغانمي، ونائبه سيف فيصل النائلي، وبحضور أغلبية أعضائه، وصوّت على اختيار 14 رئيساً جديداً للوحدات الإدارية.

وأوضح أنه تم اختيار عماد عيسى الشبلاوي نائباً أول للمحافظ بديلاً عن علي جبر الفتلاوي بعد قبول إعفائه من قبل المجلس بناءً على طلبه.

كما تم التصويت على اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي:

الدغارة - أكرم عبد الله جبر

البدير - علي حسين نعمة

نفر - جبار كاطع الجبوري

السدير - حسن الكرعاوي

الشامية - حسن عبد الهادي

المهناوية - حسين علي عبد

الصلاحية - إدريس كاظم بجاي

السنية - محمد كفاح علي

الشافعية - محسن عبيد الله

الشنافية - علاء جاسم عذاب

سومر - حيدر شخير فرهود

غماس - وضاح رجاء الزيادي

الحمزة - محمد قاسم محمد

عفك - كريم قاسم جبر النصراوي