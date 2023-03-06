بجريمة الرشوة.. استقدام مدير عام في وزارة التجارة

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، صدور أمر استقدام المدير العام للشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة، بتهمة الرشوة.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إحالة القضيَّة التي حققت فيها إلى القضاء، لافتة إلى أن "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق المسؤول.

وأوضحت الدائرة أن "أمر الاستقدام صدر بحق المتهم؛ إثر اقدامه على اقتراف جريمة الرشوة"، مشيرة إلى أن المتهم "قام بدفع الرشوة إلى ضابط في أحد مراكز الشرطة في المدينة؛ بغية قيامه برفع التجاوز عن أحد العقارات".

وبينت أن "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، أصدر الأمر؛ استناداً إلى أحكام المادة (310) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".