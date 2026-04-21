بث مباشر يورط قائممقام الحلة ويكلفه منصبه (وثيقة وفيديو)

شفق نيوز- بابل

أصدر محافظ بابل علي تركي الجمالي، اليوم الثلاثاء، قراراً إدارياً بسحب يد قائممقام قضاء الحلة فلاح هاشم عبد لمدة 30 يوماً، وإحالته إلى لجنة تحقيقية على خلفية تصرف خلال لقاء إعلامي مع أحد المواطنين.

وقال الجمالي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بسبب "استهزاء القائممقام بأحد المواطنين وتعمد السخرية منه"، معتبراً أن ذلك يتنافى مع مبادئ الوظيفة العامة.

وأضاف أنه تم تكليف النائب الأول للمحافظ أحمد الغريباوي بإدارة منصب القائممقام مؤقتاً، لحين انتخاب بديل عنه.

وأثار قائممقام الحلة جدلاً واسعاً بعد ظهوره في بث مباشر خلال لقاء إعلامي، وهو يقوم بحركات "استهزائية" تجاه أحد المواطنين المتصلين لعرض شكواه، قبل أن ينبّهه المذيع المحاور إلى أن الكاميرا على الهواء، ما دفعه إلى التوقف فوراً.