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بث مباشر.. محتجون داخل البرلمان العراقي

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-27T16:08:13+0000
بث مباشر.. محتجون داخل البرلمان العراقي

شفق نيوز/ اقتحم المئات من اتباع التيار الصدري، مساء يوم الأربعاء، مبنى مجلس النواب العراقي.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز ببث مباشر دخول انصار التيار الصدري الى مبنى البرلمان وهم يهتفون بشعارات صدرية حماسية، فيما يحاول بعضهم الوصول الى القاعة الدستورية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، دعا القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد إلى الانسحاب الفوري والالتزام بالسلمية.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أدعو المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".

وشدد على ان "تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".

وانطلقت عصر اليوم تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.

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