بنقاط .. نينوى توضح سبب تسمية شارع باسم رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي

شفق نيوز/ عزا رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى نجم الجبوري، يوم الخميس سبب تسمية شارع في مدينة الموصل باسم رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان إلى دور القضاء في استتباب الأمن في المحافظة.

وأوضح الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قسماً من وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت منشوراً مفاده بتسمية الشارع في مجمع المحاكم في مدينة الموصل بأسم فائق زيدان، وهنا نريد أن نوضح الاتي:

1. إن للقضاء بصورة عامة وفي مدينة الموصل ومحافظة نينوى بصورة خاصة دوراً بارزاً ورئيسياً في القضاء على عصابات داعش الإرهابية وإن تسمية الشارع في مجمع المحاكم باسم هذه الشخصية إنما هو لإبراز أهمية دور القضاء وعلى رأسه القاضي فايق زيدان في استباب الأمن وبالتالي إعادة الحياة الطبيعية واعادة الأعمار في هذه المحافظة والتي عانت مالم تعانيه اي مدينة في العراق بل وفي العالم اجمع من همجية عصابات داعش الإرهابية كما ان زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى لمجمع المحاكم تعتبر زيارة تاريخية حيث لم يزر هذا المجمع شخصية رفيعة المستوى منذ ان افتتحه الملك فيصل.

2. هناك العديد من الشوارع في مدينة الموصل اطلق عليها اسماء شخصيات كان لها دور في تحرير المحافظة من سيطرة عصابات داعش ومنها مثلا شارع الأسدي وكذلك هناك ساحات وشوارع بأسماء شخصيات كان لها دور في تاريخ هذه المدينة ومنها ساحات بأسماء شهداء ومداخل بأسماء قدموا لتاريخ الموصل كدورة الشهيد عصام عايد ومدخل الشهيد العميد سبهان .. الخ.

3.هناك صور لسياسيين وشهداء في مختلف أنحاء المدنية لكنها لم تثر مثل هذا الاستهداف من قبل من اثار هذه الضجة حول تسمية هذا الشارع.

4. الشارع المشار اليه أطلقت التسمية عليه منذ عدة أشهر فلماذا أثير هذا الموضوع في هذا الوقت ونحن متأكدون ان السبب الذي يقف وراء ذلك إنما وراءه قلب يعتصر على هزيمة داعش وعلى وقوف القضاء بوجه الفساد.