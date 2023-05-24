بثلاث محافظات عراقية.. انتحار شاب ومصرع شخصين أحدهما عامل وإصابة آخرين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمصرع عامل وسائق "دليفري" في بغداد والبصرة، في حين أقدم شاب على الانتحار شنقا في محافظ ديالى.

وقال مصدر أمني في بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن سائق دراجة يعمل دليفري لدى مطعم (صاج الريف) لقي مصرعه اليوم، نتيجة تعرضه لاصطدام بعجلة نوع كيا في منطقة الغدير، مبينا أن سائق العجلة لاذ بالفرار.

وأوضح أن قوة أمنية أخلت الجثة، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، واتخذت إجراءاتها للقبض على المتسبب.

وفي ديالى، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، ان شابا يبلغ من العمر 17 عاما اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في منطقة حي العمال في قضاء الخالص، (17 كم شمال شرق بعقوبة)، مضيفا أن اسباب الانتحار غامضة وقيد التحقيق فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي.

وفي البصرة أقصى جنوب العراق، ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن عاملا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران اثناء عملهم لتنظيف خزان كبير لمجاري المياه الثقيلة بالقرب من المعهد التقني في المحافظة.