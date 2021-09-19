بثلاث كليات.. جامعة الشطرة ترى النور بعد طول انتظار

شفق نيوز / أعلنت الإدارة المحلية لقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، يوم الأحد، إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا باستحداث جامعة الشطرة في المحافظة.

وجامعة الشطرة هي الجامعة الثانية التي تخرج من جامعة ذي قار الأم، بعد جامعة سومر في قضاء الرفاعي.

وذكر قائممقام قضاء الشطرة، حيدر غالب لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة التعليم أصدرت اليوم قرارا باستحداث جامعة الشطرة بثلاث كليات هي الطب البيطري، والتربية للبنات، وكلية الهندسة بأقسام المدني والنفط والحاسبات والتي سيباشر طلبتها في معسكر الغراف بعد استحصال موافقتي وزارة الدفاع والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف غالب، أن "الجامعة في رصيدها الحالي 5 مليارات دينار، مخصصة لإكمال أبنيتها المطلوبة ضمن إطار مبنى المعهد التقني في القضاء"، مشيراً إلى أن "الجامعة ستبقى تحت إدارة جامعة ذي قار الأم خلال العامين المقبلين، لحين اكمال الاستعدادات الفنية والإدارية لها".

وأشار إلى وجود مساع لإدارج مشاريع تابعة لجامعة القضاء المستحدثة ضمن خطة مشاريع عام 2022، مبيناً أن "الجامعة وضع حجرها الأساس قبل ثمانية سنوات أي في عام 2013".