بتوجيه من الكاظمي.. إجراءات "خاصة" تنتظر المتجاوزين على الكهرباء

شفق نيوز / تعتزم الحكومة العراقية، البدء بإجراءات خاصة بإزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية، فضلا عن محاسبة المقصرين في هذا الصدد.

جاء ذلك بناء على قرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، صادر عن خلية الإعلام الحكومي.

وذكرت الخلية، أن "الكاظمي اتخذ عدداً من القرارات المهمة لمعالجة الأزمة الحالية للكهرباء، بعد ما تعرضت له منظومة الطاقة خلال الساعات الماضية، وقرر تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص بتجهيز الكهرباء في عموم البلاد".

وعلى الفور بدأت الخلية أعمالها، وفق بيان الخلية، إذ شرعت الجهات المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات العملية لمواجهة الأزمة، لتوفير جميع أشكال الدعم المطلوب المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء ومعالجة الأزمة بالسرعة الممكنة".

ولفتت إلى "إشراك الحكومات المحلية في المحافظات في مجالي الانتاج والتوزيع، في إطار توزيع المهام وتحمل المسؤوليات"، مشيرة إلى "بدء الإجراءات الخاصة بإزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية، فضلا عن محاسبة المقصرين".

وأضافت الخلية، أن "الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة منظومة الكهرباء الوطنية بوقت قياسي إلى الخدمة بعد أن تعرضت إلى التوقف التام فجر يوم الجمعة، ومازالت ملاكات الوزارة تبذل جهودها ومواصلة النهار بالليل لإعادة تشغيل جميع الوحدات التشغيلية في عموم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية للعودة إلى الانتاج الذي وصلت إليه المنظومة مساء الخميس والبالغ (١٨٥٠٠) ميگا واط، فيما استمرت الاستهدافات الممنهجة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

ونوهت إلى "عودة الطاقة إلى أغلب مناطق العاصمة والمحافظات"، مرجحة في الوقت نفسه أن تشهد "الساعات القليلة المقبلة إعادة التيار إلى جميع أنحاء البلاد".

من جانبها، قررت وزارة النفط، بحسب خلية الإعلام الحكومي، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء "زيادة حصة وقود الكاز المجهز للمولدات السكنية في المحافظات إلى ٣٥ لترا لكل KVA، بدلا من ٢٥ لتر لكل KAV".

وأوضحت الوزارة، أن "منافذ التجهيز في جميع الهيئات والفروع التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية بالمحافظات، باشرت بعملية التجهيز فور صدور الأوامر بذلك".

وفي السياق نفسه، استنفرت أمانة بغداد جهودها وإمكاناتها، لمواجهة النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية لمشاريع الماء والصرف الصحي، ونشر حوضيات نقل الماء للمحلات التي تواجه نقصا في إمدادات مياه الشرب، وشمول المناطق غير المخدومة أو البعيدة عن مشاريع إنتاج وتوزيع الماء الصافي، وفق بيان الخلية.