بتوجيه من السوداني .. رفع سيطرتي جسري الطابقين والجادرية وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ اعلنت امانة بغداد، يوم الجمعة، رفع سيطرتي جسري الطابقين والجادرية بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني .

وذكر بيان للامانة اليوم، ان " السوداني وجه برفع سيطرة جسر الطابقين وسيطرة جسر الجادرية وسيطرات أخرى ضمن قاطع بلدية الدورة بالعاصمة بغداد ".

واضاف البيان ان "ملاكات وآليات امانة بغداد قامت برفع السيطرتين ضمن خطة مشتركة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد بهدف تخفيف الزخم المروري ".

واشار الى ان " الخطة تتضمن فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة بغداد واعداد آلية بالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان ومحافظة بغداد ومديرية المرور العامة لتنفيذ مشاريع جديدة لمعالجة الزخم المروري ".

يشار إلى أن العاصمة بغداد قد اضطرت بعد العام 2003، إلى نصب العديد من نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسية وقرب الأسواق وبين مناطقها ومدنها وقرب المباني الحكومية لتفادي الهجمات التي كانت تشنها التنظيمات المسلحة، وكذلك تجنب معارك الاقتتال الطائفي.

وتدريجيا وبعد هزيمة تنظيم داعش عسكريا في المناطق والمدن التي سيطر عليها في أواسط العام 2014 شرعت السلطات الأمنية العراقية بإزالة نقاط التفتيش في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بعد تراجع هجمات المتشددين التي كانت تستهدف التجمعات ذات الكثافة السكانية والقوات الامنية العراقية.