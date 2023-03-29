بتوجيه من السوداني .. رفع سيطرة التاجي في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ باشر فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، صباح اليوم الأربعاء، برفع سيطرة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شيّاع السوداني، فقد باشر الفريق برفع سيطرة التاجي وتحويلها لمنطقة العبايجي استعداداً لتعديل الشارع واكسائه.

وكان مكتب السوداني قد أفاد في مطلع، العام الحالي، برفع أكثر من 100 سيطرة أمنية في العاصمة العراقية بغداد.

وأصدر السوداني في وقت سابق توجيهاً عاجلاً الى وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة يخص الاختناقات المرورية داخل بغداد.

ووجه في حينها، بتكثيف الجهود لمعالجة الاختناقات المرورية في مدينة بغداد والسيطرات الخارجيـة لمـداخل العاصمة وايجاد حلول عملية وسريعة تتحاكى مع هموم المواطن في تعطيل اعماله والتزاماته، والمباشرة بفتح الاختناقات والطرق المغلقة الرئيسية والداخلية وتأمين انسيابية حركة سيارات الحمل في مداخل محافظة بغداد وعدم تكديسها في ارتال طويلة تأخذ مسافة من الشوارع الرئيسية.