بتوجيه من السوداني.. العراق يتجه لمشاريع الطاقة الشمسية

شفق نيوز/ دعا الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة، في مكتب رئيس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، الشركات المتخصصة في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، إلى حظور مؤتمر خاص الخميس المقبل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ورد لوكالة شفق نيوز.

وطالب الفريق، الشركات المتخصصة في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، إلى حضور المؤتمر المتخصص الذي يعقده الفريق في دائرة التدريب وبحوث الطاقة/ وزارة الكهرباء، يوم الخميس الموافق 13 آذار 2025، الساعة 12 ظهراً.

ووفق البيان، يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على المتطلبات الفنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع الخاصة بمشروع الأبنية الحكومية الصديقة للبيئة، وبحضور متخصصي الشركات المحلية والأجنبية، مع استصحاب السيرة الذاتية والتعريفية الخاصة بشركاتهم.