بتواطؤ من سائقهم.. تفكيك عصابة سرقت مجموعة موظفين صينيين جنوبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، إلقاء القبض على عصابة متخصصة بجرائم "التسليب والسرقة"، قامت بسرقة 50 مليون دينار من مجموعة أجانب، جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيادة شرطة بغداد الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على أفراد عصابة مختصة بالتسليب والسرقة، مكونة من ثلاثة أشخاص أقدموا على تسليب وسرقة اجانب مبلغ مالي قدره 50 مليون دينار عراقي".

وفي التفاصيل، بينت القيادة أن "العملية جاءت بعد الاستخبار عن طريق الاستجابة السريعة عن وجود حادث تسليب بواسطة أشخاص يستقلون دراجة نارية في منطقة اللطيفية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد وبعد جمع المعلومات تم متابعة خط سير الدراجة وتحديد نوعها ولونها واعتقال الأشخاص في منطقة شهداء البياع وضبط بحوزتهما سلاح نوع مسدس".

وتابعت: "بعد الكشف الأولي ومن خلال المقاطع الفديوية لوحظ أسلوب تعاون من قبل سائق السيارة مع السراق من حيث توقف العجلة بأمر تدبيري مخطط له، وبعد التعمق بالتحقيق معه اعترف صراحة بالاشتراك مع المتهمين، كما وتم استرجاع المبلغ المالي لاصحابه".

ولفتت القيادة إلى أن القوة الأمنية قامت بتسليم المتهمين إلى الجهات المتخصصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

في حين أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "الأجانب الذين تعرضوا للسرقة في هذه الحادثة، يحملون الجنسية الصينية ويعملون في احد شركات المقاولات".

إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في محافظة ديالى، إلقاء القبض على تاجر مخدرات خطير في قضاء المقدادية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى الميدانية، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات خطير في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وبينت أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، حيث جرى تسليمه أصولياً إلى الجهات المختصة".