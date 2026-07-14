بتهم فساد.. اعتقالات جديدة في دائرة صحة ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على موظفين اثنين بتهم تتعلق بقضايا فساد في دائرة صحة محافظة ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن هذه العملية التي نفذتها قوة أمنية تأتي استكمالاً لعملية الخميس الماضي في الدائرة، ليرتفع العدد الكلي من المعتقلين بين موظفين وأطباء ورؤساء أقسام الى 12 متهماً.

وكان مصدر مطلع قد أفاد في 9 تموز/ يوليو الجاري، باعتقال ستة موظفين في دائرة صحة محافظة ديالى، بينهم أطباء بارزون ورؤساء شعب، على خلفية تهم تتعلق بالفساد والتلاعب بتقارير اللجان الطبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، في وقتها، إن "الاعتقال جاء إثر تحقيقات موسعة كشفت عن شبكة للتلاعب بنسب العجز الممنوحة للمرضى والموظفين، خاصة أولئك الراغبين بالإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية".

وأوضح المصدر آلية التلاعب قائلاً إن "الشبكة تضم موظفين وأطباء يتواصلون مع المعنيين عبر (سماسرة) ووسطاء، حيث يتم رفع نسب العجز في التقارير الطبية للموظف المتمارض من نسب متدنية كـ(30%) إلى نسب مرتفعة تصل إلى (50% فما فوق) تمكنه من الحصول على الإحالة التقاعدية بالراتب الكامل، وذلك لقاء مبالغ مالية تُدفع كـ(رشا)".

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع اعتقال قوة أمنية خاصة، مطلع الأسبوع الماضي، ثلاثة موظفين في دائرة صحة ديالى بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري وتلقي "رشى" من مراجعين.