بتهمة هدر المال العام.. استقدام مدير عام في مكتب رئيس الوزراء سابقاً

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، بصدور أمر استقدام بحق مدير عام في مكتب رئيس الوزراء سابقاً، عن تهمة إحداثه الضرر عمداً بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لدائرة التدقيق والرقابة الداخلية في مكتب رئيس الوزراء سابقاً؛ لقيامه بالاستمرار بصرف مكافآت وتوقيع صكوك بالرغم من احالته للتقاعد خلال مدة رئاسته اللجنة المشرفة على الاتحاد العام للتعاون.

وأضافت الدائرة إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر الاستقدام استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.