"بتهمة القذف والتشهير".. برلماني يزج بمحلل سياسي في الحبس

شفق نيوز – بغداد

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، حكماً حضورياً بحبس المحلل السياسي محمد نعناع مدة ثلاثة أشهر، على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب مصطفى سند.

وأخبر مصدر قضائي، وكالة شفق نيوز، بإن الحكم جاء استناداً إلى شكوى تتعلق بـ "السب والقذف والتشهير"، مشيراً إلى أنه جرى إيداع نعناع السجن لتنفيذ العقوبة.

وسبق، أن قضت محكمة في بغداد، بحبس المحلل السياسي محمد نعناع مع غرامة مالية، اثر دعوى تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفي أيار الماضي، رفع مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوى قضائية ضد المحلل السياسي محمد نعناع هي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، بتهمة جريمة القذف وفق أحكام المادة 433، وقررت المحكمة حينها إطلاق سراحه بكفالة مالية.