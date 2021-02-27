بتهمة السب والقذف لمذيع عراقي القضاء المصري يحاكم الفنانة رانيا يوسف

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تعقد اليوم السبت أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بالدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، والتي يطالب فيها بتعويض مالي مقداره 5 ملايين جنيه مصري، بتهمة السب والقذف،

ووفقا لوسائل الإعلام فإن الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف نصت على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت الدعوى، أن الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري فى اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها.